La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler: stasera su Rai3 il film con Bruno Ganz

Stasera su Rai3, alle 21:20, va in onda il film La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler, diretto nel 2004 da Oliver Hirschbiegel, con Bruno Ganz nei panni del dittatore e Juliane Kohler in quelli di Eva Braun.

Il film racconta gli ultimi dieci giorni di vita di Adolf Hitler, a partire dal suo cinquantaseiesimo compleanno, il 20 aprile 1945, fino al suicidio avvenuto nel bunker di Berlino, pochi giorni prima della resa incondizionata della Germania. Hitler rifiuterà ogni trattativa, nonché qualsiasi ipotesi di resa.

La caduta

Accolto molto positivamente dalla critica internazionale alla sua uscita in sala, La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler ha ricevuto anche la candidatura agli Oscar e ai BAFTA come Miglior film straniero, senza però riuscire a vincere nessuna delle due statuette.

Film parecchio dibattuto sulla stampa tedesca, la migliore risposta alla domanda se fosse davvero necessario provare a rendere Hitler anche un essere umano, attraverso la splendida caratterizzazione di Bruno Ganz, è arrivata negli anni dalle migliaia di parodie apparse in rete. Video che non sono sfuggiti all'occhio vigile del regista, Oliver Hirschbiegel, e dello stesso protagonista, scomparso nel 2019, che si sono detti in più occasioni molto divertiti dalle tante "rielaborazioni" in chiave comica.