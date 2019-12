La caccia - Monteperdido: trama dell'ultima puntata, stasera su Canale 5

La caccia - Monteperdido torna stasera su Canale 5 alle 21:20 con l'ultima puntata, intitolata "La cerva bianca". La serie tv spagnola con Megan Montaner, in onda su Mediaset in prima TV per l'Italia, campione di ascolti in Spagna, dopo un esordio con i fiocchi, la scorsa settimana ha recuperato terreno rispetto ai 7 giorni precedenti, guadagnando 2.250.000 spettatori pari al 10.1% di share, ma nulla ha potuto contro Pezzi Unici su Rai1, che ha vinto di nuovo la serata.

La trama di oggi, 1° dicembre, parte con l'interrogatorio si Ismael da parte di Sara (Megan Montaner): lui afferma che in uno dei filmini si vede una ragazzina in una stanza ma il dettaglio fondamentale è quello della carta da parati con i caprioli, la stessa vista nel buco.

Sara dunque, grazie a questo e ad altri dettagli, trae le sue conclusioni: a rapire Ana e Lucia può essere stato Simòn. I rapporti tra le due ragazze, però, non sono del tutto chiari, e quando Ana riceve una telefonata, pensa che non le resti altro che fuggire. I sospetti di Sara si spostano dunque su Rafael che fa una dichiarazione sconvolgente: ha ucciso Lucia. La sua versione, però, non convince affatto l'agente Campos che, apparentemente fuori controllo, rischia di essere sollevata dall'incarico.

La caccia. Monteperdido, con la Megan Montaner de Il segreto, è andata in onda, con la sua prima stagione, su Canale 5 la domenica in prima serata. Possibile seguire la quarta e ultima puntata anche in streaming, sulla piattaforma Mediaset Play, attraverso il sito o tramite l'app per dispositivi mobili e smart tv. Da domani l'episodio sarà disponibile per le repliche nella sezione on demand, dove si possono riguardare anche gli episodi precedenti.