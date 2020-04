La bussola d'oro: oggi su Rai2 il film con Daniel Craig e Nicole Kidman

Va in onda oggi su Rai2, alle 15:45, La bussola d'oro, il film che adatta l'omonimo romano di Philip Pullman, con Nicole Kidman e Daniel Craig.

Va in onda oggi su Rai2 alle 15:45 La bussola d'oro, film fantasy diretto da Chris Weitz, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Philip Pullman, primo libro della trilogia Queste oscure materie.

Lyra, ragazzina orfana e ribelle di 12 anni vive al Jordan College presso l'Università di Oxford, in un mondo parallelo che somiglia al nostro, ma che è evoluto in modo un po' diverso. Lyra ha come compagno Pantalaimon, il suo daimon, un essere capace di assumere diverse forme animali. Il mondo di Lyra sta cambiando, l'organismo governativo globale vuole assoggettare sempre di più il popolo. Quando Roger, il miglior amico di Lyra scompare a sua volta, la ragazzina decide di andare a cercarlo.

Vincitore di un premio Oscar per i migliori effetti speciali nel 2008, La bussola d'oro vanta un cast stellare vista la presenza di Daniel Craig, nei panni di Lord Asriel, Nicole Kidman, nella parte di Marisa Coulter, oltre ad Eva Green, Sam Elliott e a Dakota Blue Richards nei panni della protagonista Lyra Belacqua.