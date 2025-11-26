La bussola d'oro: addio a Jack Shepherd, star del film con Daniel Craig e Nicole Kidman

La BBC ha annunciato la scomparsa della star britannica, famosa per i suoi ruoli da caratterista in film e serie televisive in Inghilterra e all'estero.

L'attore inglese Jack Shepherd, famoso in patria per aver interpretato il protagonista nel dramma poliziesco degli anni '90 Wycliffe, è scomparso all'età di 85 anni. L'agenzia di stampa PA ne ha annunciato la scomparsa.

Nato a Leeds, Shepherd è deceduto in ospedale dopo una breve malattia e sullo schermo era conosciuto principalmente nel cinema per i suoi ruoli da caratterista in diverse famose produzioni.

Il comunicato della morte di Jack Shepherd

"È con grande tristezza che possiamo confermare che il celebre attore Jack Shepherd è morto ieri all'età di 85 anni" hanno dichiarato i suoi agenti Markham, Froggatt & Irwin.

Peter Capaldi, Jack Shepherd e Obi Abili nella miniserie The Nativity

"È morto serenamente in ospedale dopo una breve malattia" si legge nel comunicato degli agenti "Sua moglie e la sua famiglia erano con lui. Markham, Froggatt & Irwin sono molto orgogliosi e onorati di aver fatto parte dell'illustre carriera di Jack. La sua scomparsa è una grande perdita per tutti noi".

La lunga carriera di Jack Shepherd tra cinema e televisione

Noto principalmente per aver interpretato il detective della Cornovaglia nella serie ITV basata sui romanzi di W.J. Burley, nei panni del riflessivo sovritendente Charles Wycliffe in 36 episodi della serie televisiva prodotta tra il 1993 e il 1998. Molto apprezzato anche in ambito teatrale, Shepherd è stato insignito dell'Olivier Award per la pièce teatrale Glengarry Glen Ross dei primi anni '80.

Nominato ai BAFTA come miglior attore per il ruolo di Bill Brand nella serie tv degli anni '70 dedicata ad un immaginario deputato laburista, Jack Shepherd ha recitato anche una piccola parte nel film La bussola d'oro con Nicole Kidman e Daniel Craig.

Sul grande schermo è apparso anche in L'ultima valle di James Clavell, Fuga da Absolom di Martin Campbell e Wonderland di Michael Winterbottom. Conosciuto principalmente in Gran Bretagna, Jack Shepherd era un attore particolarmente apprezzato anche all'estero, sia sul grande che sul piccolo schermo. Lascia la moglie Ann Scott, produttrice con la quale si sposò in seconde nozze e con la quale ebbe tre figli, oltre ai due avuti con l'ex moglie Judy Harland.