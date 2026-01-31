La Belva stasera in TV su Rai 4: trama, cast e curiosità del film con Fabrizio Gifuni

Un thriller cupo e disturbante, capace di scavare nelle zone più oscure della mente umana. Stasera, sabato 31 gennaio alle 21.20, Rai 4 propone in prima visione assoluta La Belva, film diretto da Ludovico Di Martino e interpretato da un inedito e sorprendente Fabrizio Gifuni. Un racconto che mescola crime e dramma psicologico, costruendo una tensione costante e un'atmosfera inquieta che non lascia tregua.

La trama: Un viaggio agli inferi tra azione e trauma

Leonida Riva è un ex Primo Capitano delle Forze Speciali dell'Esercito, un reduce di guerra dal carattere cupo, solitario e segnato dalle esperienze sul campo. Il suo lavoro lo ha tenuto a lungo lontano dalla famiglia, compromettendo soprattutto il rapporto con il figlio maggiore Mattia, che non gli ha mai perdonato le assenze durante l'infanzia. Diverso è invece il legame con la figlia Teresa, che lo ama incondizionatamente e rappresenta per lui l'unico vero punto di luce.

Con il tempo, Leonida ha cercato di cambiare, lasciandosi alle spalle la violenza e la durezza che lo hanno reso un uomo difficile da avvicinare, nel tentativo di riconciliarsi con se stesso e con il mondo. Quando però Teresa viene rapita, il fragile equilibrio che aveva costruito va in frantumi. Per salvarla, Leonida è costretto a tornare a essere la spietata e inesorabile belva forgiata dalla guerra, affrontando un'ultima missione che potrebbe richiedere un prezzo altissimo, sia fisico che emotivo.

Fabrizio Gifuni e Gianmarco Vettori

Il Cast: La trasformazione di Fabrizio Gifuni

Il cuore pulsante della pellicola è un'interpretazione fisica e sorprendente di uno dei nostri attori più raffinati:

Fabrizio Gifuni : Nel ruolo di Leonida Riva. L'attore, noto per ruoli intellettuali e istituzionali, sarà Enzo Tortora nella miniserie Portobello diretta da Marco Bellocchio, qui si trasforma radicalmente in una macchina da guerra stanca e implacabile.

Lino Musella : Interpreta l'antagonista, regalando una performance disturbante e carismatica.

Monica Piseddu : Nel ruolo della moglie di Leonida, porta il peso emotivo del dramma familiare.

Emanuele Linfatti : Interpreta il figlio maggiore, Mattia, pilastro del conflitto generazionale del film.

Giada Gagliardi: Veste i panni di teresa, la fila rapita di Leonida.

Le Curiosità: Dietro le quinte del film

Trasformazione Fisica : Per prepararsi al ruolo, Fabrizio Gifuni ha affrontato un allenamento durissimo, imparando tecniche di combattimento reale per rendere credibili le scene d'azione senza l'uso eccessivo di controfigure.

Un'Italia Diversa : Il regista Ludovico Di Martino ha dichiarato di voler mostrare una Roma meno monumentale e più industriale, quasi "nordica", per riflettere lo stato psicologico del protagonista.

Successo Internazionale: Prima di approdare in TV, il film ha riscosso un incredibile successo sulle piattaforme di streaming globali, diventando per diverse settimane uno dei titoli italiani più visti all'estero.

Dove vedere La belva in tv e in streaming

Il thriller, qui trovate la nostra recensione del film, andrà in onda stasera, sabato 31 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 4. La belva diretto da Ludovico Di Martino sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere il lungometraggio in qualsiasi momento.