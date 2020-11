La Belva, su Netflix in streaming da oggi

La Belva, il film drammatico con Fabrizio Gifuni, arriva da oggi 27 novembre in streaming su Netflix per tutti gli utenti: la regia è di Ludovico Di Martino e nel cast anche Lino Musella.

Leonida Riva è un ex militare dal carattere molto solitario e cupo, che ha sempre faticato a instaurare rapporti d'affetto con altre persone. Un distacco austero acuito dal suo mestiere, il quale lo ha inoltre portato di frequente lontano dalla famiglia. Il suo primogenito, Mattia, non gli ha mai perdonato la sua lunga assenza, in particolare durante l'infanzia; di tutt'altro tenore è il rapporto tra Leonida e la figlia Teresa, da sempre attaccata al padre.

La belva: un momento sul set

Ma a volte, con il tempo, le persone possono cambiare. Così, in La belva, ha tentato di fare Leonida, che si è lasciato dietro il passato da reduce di guerra e ha lavorato sulla rimozione dei propri difetti e dei tratti spigolosi del carattere, che lo hanno delineato come un uomo difficile da avvicinare. Eppure, quando il peggio sembrava essere passato, un tragico evento farà riemergere la durezza che da sempre lo ha contraddistinto. Teresa, infatti, è vittima di un rapimento. A Leonida non rimarrà altro che trasformarsi nuovamente nella belva inesorabile che era sui campi di battaglia, per riportare indietro il suo bene più prezioso. Ma rimettersi in gioco per un'ultima volta può richiedere un prezzo molto alto.