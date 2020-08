La Bella e la Bestia: svelato il titolo della serie prequel?

La Bella e la Bestia avrà una serie prequel con protagonisti Luke Evans e Josh Gad e il compositore Alan Menken sembra aver rivelato il titolo del progetto: Little Town.

La rivelazione è stata compiuta durante un'intervista al magazine Variety in cui ha accennato ai suoi progetti futuri.

Alan Menken ha dichiarato: "Sono entusiasta dei progetti che sto realizzando. Sto lavorando a Disenchanted e a un nuovo prequel del film La Bella e la Bestia, Little Town. Sto inoltre lavorando al nuovo film animato Spellbound con John Lasseter. E sto lavorando ad alcuni show di Broadway".

Nella versione originale della canzone Belle del lungometraggio animato la protagonista definisce la città in cui vive proprio "Little Town". Nel film il brano permette di introdurre la comunità in cui vive con il padre, evidenziandone tutte le caratteristiche, e anche i personaggi di Gaston e LeFou che saranno al centro della serie prequel.

Luke Evans e Josh Gad riprenderanno i ruoli avuti nella versione live-action del film. Per ora le due star sono gli unici interpreti confermati nel cast e non si sa se le altre star del progetto Disney, come Emma Watson, appariranno negli episodi.

La serie avrà alcune nuove canzoni composte da Alan Menken che aveva composto i brani del film animato in collaborazione con Howard Ashman.