La Bella e la Bestia: stasera su Rai1 il film con Emma Watson

Stasera su Rai1, alle 21:25, appuntamento con le atmosfere fantasy de La Bella e la Bestia, versione live action dell'omonimo film animato del 1991, firmata dal regista Bill Condon, con Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Kline, Luke Evans, Emma Thompson, Stanley Tucci, Ian McKellen e Ewan McGregor.

In un sonnolento paesino della provincia francese, Belle (Emma Watson), figlia di Maurice, un eccentrico artigiano locale, sogna una vita diversa. Un giorno, fuggendo da un branco di lupi, Maurice trova rifugio in un castello in rovina, non sapendo che quel luogo misterioso è in realtà la dimora di una temibile Bestia che rinchiude il malcapitat o in una torre. Belle si mette alla sua ricerca, ma scopre che l'unico modo per liberare il padre è prendere il suo posto: la ragazza così diventa ospite forzata della Bestia.

La Bella e la Bestia: Emma Watson e Dan Stevens danzano in una scena del film

Nonostante le controversi legate a Le Tont (Josh Gad), primo personaggio omosessuale dichiarato dell'universo Disney, La Bella e la Bestia è stato un enorme successo, tanto nella stagione dei premi (durante la quale ha ottenuto due candidature ai premi Oscar) quanto per gli incassi, che hanno superato il miliardo di dollari in giro per il mondo.