La Bella e la Bestia: in arrivo una serie prequel per Disney+

Gaston e Le Tont saranno i protagonisti di una serie prequel di La Bella e la Bestia prodotta per la piattaforma Disney+.

La Bella e la Bestia, il film Disney live-action, tornerà con una serie prequel prodotta per Disney+ che racconterà la storia di Gaston, il villain della storia, e del suo braccio destro Le Tont.

Luke Evans e Josh Gad saranno i protagonisti del progetto, riprendendo quindi i rispettivi ruoli avuti in occasione del film La Bella e la Bestia. Il nuovo progetto, ancora senza un titolo ufficiale, è attualmente nelle prime fasi di sviluppo e dovrebbe avere degli elementi in stile musical.

Edward Kitsis e Adam Horowitz saranno co-sceneggiatori e showrunner della serie prequel, ma anche l'interprete di Le Tont sarà coinvolto come co-autore e farà parte del team della produzione.

La serie sarà realizzata da ABC Signature Studios, con cui Horowitz e Kitsis hanno stretto un accordo.

Considerando l'ambientazione temporale che precede gli eventi al centro del film, per ora non è prevista un'apparizione di Emma Watson, interprete di Belle, o di Dan Stevens, che ha interpretato la Bestia. Gli episodi potrebbero seguire i due personaggi svelando nuovi dettagli della loro storia, anche del periodo trascorso nell'esercito.