La Bella e la Bestia: in arrivo un film spinoff su Gaston?

La Bella e la Bestia, il film live-action della Disney, potrebbe dare vita a uno spinoff deedicato alla storia di Gaston, il villain della storia della giovane Belle.

Il progetto riporterebbe Luke Evans sul grande schermo nel ruolo dell'ex militare che si innamora della ragazza che spezza l'incantesimo che ha trasformato un principe in una terribile creatura. La Bella e la Bestia, film con star Emma Watson e Dan Stevens, potrebbe inoltre portare alla creazione di un altro prequel in cui si racconta la storia della Bestia prima del suo incontro con la ragazza di cui si innamora.

Lo spinoff dedicato a Gaston sembra destinato alla piattaforma di streaming Disney+ e si aggiungerebbe alla lista di progetti dedicati ai "cattivi" dei classici dello studio dopo quelli su Malefica e Crudelia, le cui riprese si sono da poco concluse.

Per ora si tratta comunque di ipotesi non confermate e non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.