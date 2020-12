La bella e la bestia: Emma Watson "annoiata" durante le riprese di "Stia con noi"

In un'intervista del tour promozionale de La bella e la bestia, Emma Watson ha detto di essersi profondamente annoiata durante le riprese della scena del film denominata "Stia con noi", visto che il suo unico compito in quella sequenza era quello di sedersi su una sedia.

La Bella e la Bestia: Kevin Kline ed Emma Watson in una foto del film

La troupe le raccontava barzellette, tentando di intrattenerla e di farle dimenticare la noia che contraddistingueva quella scena; il secondo intento dei colleghi era quello di scatenare delle risate sincere che sarebbero state utilizzate nel film.

Durante la sequenza Ewan McGregor, nei panni di Lumière, ha eseguito i suoi passi di danza in motion capture. Tuttavia, imbarazzato a causa della tuta per la motion capture, non è riuscito a ballare correttamente fino a che non è stato lasciato completamente da solo con la troupe.

La Bella e la Bestia: Emma Watson e Dan Stevens nella scena del ballo

La canzone "Stia con noi", presente nella versione originale di La bella e la bestia del 1991, menziona l'età di "dieci anni". Poiché l'ultimo petalo della rosa incantata stava per cadere quando il principe aveva 21 anni, il pubblico all'epoca notò che ne avrebbe avuti 11 nel momento della maledizione. Pertanto, in questo film, il verso che menziona i "dieci anni" è stato rimosso dal testo.