La Bella e la Bestia: Alan Menken si occuperà delle nuove canzoni per la serie prequel

La Bella e la Bestia avrà una serie prequel e ora il compositore Alan Menken ha svelato di essere al lavoro per creare nuovi brani musicali da utilizzare nelle puntate prodotte.

Il progetto è stato ideato per proporre un capitolo inedito della storia dei due famosi abitanti del villaggio dove vivono Belle e suo padre.

I sei episodi prodotti per Disney+ racconteranno la storia di Gaston e Le Tont e saranno scritti da Eddy Kitsis e Adam Horowitz, già creatori della serie C'era una volta, insieme a Josh Gad. La storia ideata come prequel del lungometraggio La Bella e la Bestia potrà contare sulla collaborazione di Alan Menken, come ha rivelato il compositore durante un video realizzato per Young Artists of America. L'artista aveva già aiutato a comporre i brani del lungometraggio originale in collaborazione con Howard Ashman e quelli del remake del 2017 insieme a Tim Rice.

I protagonisti dello show saranno Luke Evans e Josh Gad e, per ora, non è stata confermata la presenza di altri membri del cast del lungometraggio che aveva come protagonista Emma Watson nella parte di Belle e Dan Stevens nei panni della bestia.

Tra gli interpreti c'erano anche Ewan McGregor, Gugu Mbatha-Eaw, Ian McKellen, Stanley Tucci, Audra McDonald ed Emma Thompson.