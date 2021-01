La Befana vien di notte: Paola Cortellesi e Stefano Fresi sui regali più traumatici mai ricevuti

Durante un'intervista relativa al tour promozionale de La Befana vien di notte Paola Cortellesi e Stefano Fresi hanno parlato estensivamente dei regali più traumatici che hanno ricevuto durante la loro vita da parte di amici e parenti.

La befana vien di notte: Paola Cortellesi dietro le sbarre

Nel film la Cortellesi recita nei panni della Befana e Fresi in quelli sgargianti di Mr. Johnny; Stefano durante l'intervista ha confessato quel è stato per lui il regalo più traumatico di sempre: "Una volta ho ricevuto, da bambino, un accendigas a forma di tulipano: premendo la foglia si accendeva la fiamma. Chi me l'ha regalato non sapeva che fosse un accendigas, perché era scarico, pensava fosse una specie di pistoletta. È stato riciclato nei primi dieci minuti."

L'intervistatrice invece ha detto di aver ricevuto il regalo peggiore in gioventù: sua zia le regalò delle orribili scatole verdi vuote, sistemate una dentro l'altra; il mistero inerente al motivo per cui la donna le abbia regalato le suddette scatole non è ancora stato risolto.

La befana vien di notte: Paola Cortellesi e Stefano Fresi in una scena

La Cortellesi invece ha sostenuto di non riuscire a ricordare niente del genere: "Io credo di aver rimosso i regali peggiori che ho ricevuto da Babbo Natale, dalla Befana ma anche in generale. No, non ho memoria di brutti regali, non che ne abbia ricevuti solo di bellissima ma forse gli altri li ho accantonati."