La battaglia dei sessi: La storia vera che ha ispirato il film

La battaglia dei sessi, un film del 2017 diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris, è l'adattamento cinematografico di una storia vera: la celebre partita di tennis, nota per l'appunto come la battaglia dei sessi, avvenuta il 20 settembre 1973 tra Bobby Riggs e Billie Jean King.

La battaglia dei sessi: Steve Carell ed Emma Stone in una scena del film

L'espressione, in realtà, si riferisce a tre famosi incontri giocati tra un uomo e una donna anche se, delle tre partite, quella raccontata nel film è quella che viene maggiormente ricordata, al punto che molti la indicano come La battaglia dei sessi, ignorando le altre due.

Dopo aver rifiutato il precedente incontro, Billie Jean King, all'epoca ventinovenne e numero 2 della classifica femminile, fu convinta a giocare da una ottima offerta economica. A differenza della prima sfidante di Bobby, la King si preparò a dovere in vista dell'incontro.

La battaglia dei sessi: Billie Jean King e Marilyn Barnett, la verità sulla loro storia

La battaglia dei sessi: Emma Stone e Steve Carell in una scena del film

Giocando frequenti smorzate costrinse Riggs a giocare un Serve & Volley per lui innaturale e soprattutto troppo dispendioso dal punto di vista energetico. Questa strategia portò King alla vittoria di fronte a 30.000 spettatori ed ebbe grande risalto mediatico. La partita fu vista in televisione da oltre 90 milioni di persone. Su Rotten Tomatoes il film ha un punteggio di approvazione dell'85% basato su 307 recensioni, con una valutazione media di 7,19/10. Il consenso critico del sito recita: "La battaglia dei sessi trasforma gli eventi della vita reale in una commedia drammatica piacevole e ben recitata che intrattiene abilmente".