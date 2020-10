La battaglia dei sessi: stasera su Rai3 il film con Emma Stone e Steve Carell

Arriva stasera su Rai3, alle 21:20, La battaglia dei sessi, commedia diretta nel 2017 da Jonathan Dayton e Valerie Faris, con protagonisti Emma Stone e Steve Carell.

Il film è il racconto della rivoluzionaria partita di tennis che ebbe luogo il 20 settembre 1973 tra la campionessa del mondo Billie Jean King e l'ex campione del mondo Bobby Riggs.

La battaglia dei sessi: Emma Stone e Steve Carell in una scena del film

Negli anni dell'ascesa del movimento femminista, uno degli eventi sportivi più attesi di tutti i tempi si trasformò in una battaglia per l'uguaglianza e fu seguito in tv da 90 milioni di spettatori nel mondo. Il film racconta la vita dei due tennisti fuori dal campo: la riservata Billie Jean King, interpretata da Emma Stone, e il campione Bobby Riggs (Steve Carell), al tempo in lotta con i demoni del gioco.

La battaglia dei sessi ha ottenuto due candidature ai Golden Globe del 2018 per le interpretazioni dei due protagonisti.