La bambina che amava Tom Gordon: Lynne Ramsay regista del film

La bambina che amava Tom Gordon, il romanzo scritto da Stephen King, diventerà un film e alla regia ci sarà Lynne Ramsay.

Il progetto prodotto da Village Roadshow Pictures dovrebbe entrare nella fase delle riprese nei primi mesi del 2021.

Lynne Ramsay, recentementa autrice di A Beautiful Day, si è occupata anche della sceneggiatura del film The Girl Who Loved Tom Gordon collaborando con Christy Hall.

Il romanzo scritto da Stephen King, inizialmente, avrebbe dovuto essere prodotto da Christine Romero.

Tra le pagine si racconta la storia di una ragazzina, Trisha McFarland, che si perde durante un'escursione in una foresta insieme alla madre, da poco divorziata, e il fratello. La bambina ha nove anni e ha paura del buio, ritrovandosi a vagare per nove giorni allontandosi sempre di più dalla civiltà. Mentre cammina la bambina inizia ad avere delle allucinazioni e inizia a parlare con alcune persone, tra cui il suo idolo: un giocatore di baseball chiamato Tom Gordon. Trisha inizia inoltre a convincersi che una creatura sovrannaturale le stia dando la caccia, dovendo quindi lottare per sopravvivere.

