La bambina che amava Tom Gordon: il libro di Stephen King diventa un film

Un'altra opera creata da Stephen King verrà adattata per il grande film: La bambina che amava Tom Gordon arriverà sul grande schermo.

La bambina che amava Tom Gordon, il libro scritto da Stephen King diventerà un film! Il progetto sarà prodotto da Roy Lee, già nel team di It, Vertigo Film e Origin Story.

Il compito di scrivere la sceneggiatura della versione cinematografica de La bambina che amava Tom Gordon non è ancora stato assegnato dopo che Chris Romero, l'ex moglie di George A. Romero, ha rinunciato all'incarico di sceneggiatrice preferendo rimanere coinvolta solo come produttrice.

Tra le pagine si racconta la storia di una ragazzina, Trisha McFarland, che si perde durante un'escursione in una foresta insieme alla madre, da poco divorziata, e il fratello. La bambina ha nove anni e ha paura del buio, ritrovandosi a vagare per nove giorni allontandosi sempre di più dalla civiltà. Mentre cammina la bambina inizia ad avere delle allucinazioni e inizia a parlare con alcune persone, tra cui il suo idolo: un giocatore di baseball chiamato Tom Gordon. Trisha inizia inoltre a convincersi che una creatura sovrannaturale le stia dando la caccia, dovendo quindi lottare per sopravvivere.

Stephen King ha dichiarato: "Sono elettrizzato all'idea che il libro venga portato sul grande schermo e che la casa di produzione di George sia coinvolta. Chris Romero ha lavorato a lungo e

duramente per realizzare questo progetto".

