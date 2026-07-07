La baia del silenzio stasera su Rai 4: trama cast e durata del thriller

Un mystery psicologico dalle atmosfere hitchcockiane tra Londra e la Liguria: ecco cosa sapere sulla trama, il cast internazionale e la durata del thriller in onda stasera su Rai 4.

Questa sera, martedì 7 luglio, Rai 4 propone in prima serata La baia del silenzio, thriller psicologico del 2020 diretto da Paula van der Oest. Il film, in onda alle 21:20, racconta una vicenda ricca di misteri, segreti familiari e colpi di scena che tiene lo spettatore con il fiato sospeso fino al finale. Ecco la trama, il cast, la durata e alcune curiosità sulla pellicola.

I segreti e il mistero: cosa succede nel film

Il film segue la vita apparentemente perfetta di Rosalind e Will a Londra: lei è un'affermata artista con un matrimonio fallito alle spalle, mentre lui è un premuroso ingegnere che fa da patrigno alle sue due figlie gemelle di otto anni. L'equilibrio della famiglia allargata viene però drammaticamente spezzato dalla nascita prematura del loro primo figlio insieme, evento che fa precipitare la donna in un profondo e maniacale crollo psicologico.

Dopo la nascita del bambino, Rosalind inizia a manifestare comportamenti paranoici e inquietanti, fino a scomparire improvvisamente nel nulla insieme ai figli e alla giovane tata Candy. Will, disperato, si lancia in una frenetica ricerca che attraversa l'Europa e lo conduce fino alla cima di una scogliera isolata in Normandia. Lì l'uomo rintraccia la famiglia, ma si trova di fronte a un orrore inaspettato: il neonato è misteriosamente morto.

Lilibet Biutanaseva, Litiana Biutanaseva e Shalisha James-Davis

Sia Rosalind che le gemelle sono troppo traumatizzate per riuscire a parlare o spiegare l'accaduto, mentre la tata è svanita senza lasciare traccia. Da quel momento, Will si troverà a dover scavare nel passato della moglie per proteggere ciò che resta della sua famiglia, portando alla luce una devastante verità legata a un altro crimine irrisolto del passato e a segreti che non avrebbe mai voluto scoprire.

Cast e curiosità sulla pellicola

Il film, che ha la durata di circa 95 minuti, è diretto dalla regista olandese Paula van der Oest e vanta un cast internazionale di altissimo livello. Nei panni dei tormentati protagonisti troviamo la splendida Olga Kurylenko (celebre Bond girl in Quantum of Solace) e l'attore danese Claes Bang (The Square, Dracula). Accanto a loro spicca la presenza di due grandi veterani del cinema: il premio Emmy Brian Cox (l'indimenticabile Logan Roy della serie Succession), che interpreta un ruolo decisamente ambiguo, e Alice Krige.

Anche se gran parte della storia si sviluppa tra Londra e le atmosfere uggiose della Normandia, il film ha un legame speciale con l'Italia. L'incipit della storia e diverse scene chiave sono state girate proprio a Sestri Levante, in Liguria, all'interno della suggestiva e reale Baia del Silenzio, che dà il titolo all'intera opera. La sceneggiatura è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo thriller scritto nel 1986 dalla scrittrice britannica Lisa St Aubin de Terán.