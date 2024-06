Kyra Sedgwick preferisce la regia alla recitazione: "Mi sono innamorata del ruolo di regista"

Kyra Sedgwick nel 2022 ha debuttato dietro la macchina da presa con il film Space Oddity e quell'esperienza le ha cambiato totalmente il proprio punto di vista sul suo ruolo nel cinema. L'attrice, famosa per la sua prolifica carriera come caratterista al cinema e per essere stata la protagonista della serie crime The Closer, ha dichiarato di sentirsi a proprio agio dietro le quinte.

Space Oddity racconta la storia di un uomo, Alex, che sarà costretto a scegliere tra l'amore per una ragazza e una missione di sola andata su Marte. Protagonisti del film sono Kyle Allen nel ruolo di Alex e Alexandra Shipp nei panni di Daisy, la giovane donna della quale Alex s'innamora.

Amore per la regia

"Mi sono innamorata della regia" ha confessato a Variety Kyra Sedgwick "Mi fa sentire molto meglio della recitazione. Mi sento molto meno vulnerabile. E sento di sapere maggiormente ciò che sto facendo. Ho molta fiducia. Come attrice, sono piena di insicurezze". Un ruolo che la star sente calzarle a pennello.

Kyra Sedgwick in una scena di Loveboy

Più complicato sembra poter lavorare in co-regia con il marito Kevin Bacon ad un film horror: la coppia ha incontrato difficoltà a convincere la Directors Guild of America (DGA) a concedere ad entrambi il ruolo di registi:"È molto difficile ottenere il credito di co-regia. Se prometti alla DGA che dirigerai in coppia per il resto della vita allora sono più inclini a concederlo. Altrimenti no. Risolveremo la situazione ma ci penserò bene. Mi chiedo se la maggior parte delle persone che guarderanno questo film si chiederanno se è un film di Kevin Bacon o di Kyra Sedgwick".

Nell'intervista a Variety, si è soffermata anche sulle difficoltà incontrate dalle donne registe:"Stiamo tornando indietro. Le persone degli studi si sentono più a loro agio con un regista maschio e non so perché. Penso che alle donne non sia permesso fallire, gli uomini falliscono costantemente e riescono ad andare avanti".