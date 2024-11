Kevin Bacon e Kyra Sedgwick registi e star di Family Movie insieme ai figli

Kyra Sedgwick e Kevin Bacon hanno voluto esplicitare nel titolo il contesto del loro prossimo film, intitolandolo Family Movie, horror comedy che li vedrà dietro e davanti alla macchina da presa insieme ai figli Travis e Sosie.

La famiglia Bacon-Sedgwick produrrà il film per Mixed Breed Films, insieme a Norman Golightly di Dark Castle Entertainment. Neon International rappresenterà il film a livello internazionale. I coniugi Bacon torneranno a recitare insieme anche in un altro progetto dal titolo Connescence.

Horror casalingo

Il film, basato su una sceneggiatura di Dan Beers, racconta la storia di una famiglia di cineasti eclettica ma molto unita, che si ritrova improvvisamente in un film horror nella vita reale quando un cadavere viene scoperto sul set del loro ultimo slasher a basso budget.

Kyra Sedgwick e Kevin Bacon in una scena di The Woodsman - Il segreto

La produzione pian piano va fuori controllo e l'unica soluzione per continuare le riprese è coprire l'omicidio a qualsiasi costo.

Regia familiare

In passato, Kyra Sedgwick ha lavorato come regista nei film Space Oddity e Story of a Girl, che le è valso una nomination ai DGA Award. Il suo cortometraggio Girls Weekend è stato presentato al Sundance Film Festival. Come attrice, il ruolo nel quale è maggiormente conosciuta è quello della protagonista nella serie tv The Closer.

Kevin Bacon è noto per i suoi ruoli da protagonista al cinema in film come Footloose, Apollo 13, Mystic River, X-Men - L'inizio, Tremors e The Woodsman - Il segreto, accanto alla moglie. Di recente, Sosie Bacon ha fatto il suo debutto da regista con il film What We Got Wrong, dopo diversi credit da attrice mentre Travis Bacon è produttore, autore, attore e compositore per il film Keep Coming Back, presentato di recente al Screamfest di Los Angeles.