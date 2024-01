Kevin Bacon e Kyra Sedgwick reciteranno di nuovo insieme in occasione di Connescence

Kevin Bacon e sua moglie Kyra Sedgwick reciteranno di nuovo insieme, a distanza di quasi venti anni, sul set di Connescence.

Le riprese del progetto sono iniziate questa settimana e proseguiranno per circa 22 giorni nell'area di Brooklyn, a New York.

Il nuovo progetto

Il film Connescence è scritto e diretto da Michael J. Weithorn.

Kevin Bacon avrà la parte di Stan Olszewski, una guardia di sicurezza intelligente, divertente, ma costantemente alle prese con delusioni e disastri, che interrompe un tentativo di rapina nella casa di Cynthia Rand (Kyra Sedgwick), urologo di successo. La dottoressa è sposata con Arren Rand (Judd Hirsch), un brillante procuratore, in passato coinvolto nel caso Watergate. Da quell'incontro fortuito nasce un'amicizia, grazie ai messaggi inviati di notte e all'insegna di umorismo e rivelazioni intime, che si trasforma poi in qualcosa che scuote le basi della loro vita.

Nel cast ci sarà anche Brittany O'Grady, recentemente tra gli interpreti della serie The White Lotus.

La dichiarazione delle due star

I due coniugi hanno recitato per l'ultima volta insieme nel 2004, in occasione dei film Cavedweller e The Woodsman - il segreto.

Bacon e Sedgwick hanno dichiarato in un comunicato: "Siamo così entusiasti nel lavorare di nuovo insieme per la prima volta in 20 anni, con uno script così divertente, emozionante e originale".