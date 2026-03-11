Kylie Jenner ammette: "Voglio recitare di più, amo le commedie"

La star dei reality e imprenditrice ha parlato dei suoi progetti per il futuro e della sua storia d'amore con Timothée Chalamet.

Kylie Jenner ha rivelato di essere intenzionata a recitare più spesso dopo l'esperienza vissuta sul set di Brat, il mockumentary con protagonista Charli xcx.

La compagna di Timothée Chalamet, intervistata da Vanity Fair, ha inoltre commentato il suo legame con la star di Hollywood spiegando la sua reazione ai ringraziamenti ricevuti durante le cerimonie dei premi cinematografici.

Il futuro come attrice di Kylie Jenner

Parlando del suo possibile futuro come attrice, Kylie Jenner ha dichiarato: "Ho in realtà ricevuto alcuni script, niente per ora che sento sia giusto per me, ma voglio lavorare ancora nel cinema, al 100%".

La star dei reality show ha quindi aggiunto: "Mi piacciono realmente le commedie. Penso di essere brava in quel genere. Forse la prossima volta che parlerò con te sarò la protagonista di un action movie!".

Kylie Jenner pensa a un futuro come attrice

In The Moment Jenner appare in una scena in cui incontra Charli xcx in una spa nella città di Ibiza e Kylie ha ammesso che è stata lei a proporre di inserire quel momento al regista Aidan Zamiri, che in passato ha collaborato più volte con Chalamet, inizialmente scherzando.

L'imprenditrice ha raccontato: "Ho detto: 'Beh se vuoi che sia coinvolta, vorrei farlo'. Ho pensato che mi sarei sentita a mio agio perché lo conoscevo, conosco Charli, e che questo progetto sarebbe stato perfetto per la mia prima esperienza sul set".

Kylie ha proseguito: "Sono tornati, e Charli era realmente entusiasta, e mi hanno davvero inserita nello script. A quel punto ho pensato: 'Oh, merda. Ora devo farlo realmente'".

Il legame con Chalamet

Parlando del suo legame con il protagonista di Marty Supreme (di cui potete leggere la nostra recensione), Kylie non ha voluto rivelare molto, nonostante la loro relazione duri da tre anni.

Nella sua intervista con Vanity Fair, infatti, Jenner ha voluto mantenere il più possibile la propria privacy, ma ha risposto a una domanda relativa alla sua reazione quando Timothée la ringrazia dal palco. Kylie ha confermato che è divertente quando accade, sottolineando: "Ovviamente lo è".