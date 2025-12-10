Marty Supreme, i fan impazziscono per Timothée Chalamet e Kylie Jenner in 'orange look' alla première del film

Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno rispedito al mittente le voci su un presunto momento difficile del loro rapporto presentandosi insieme alla première di Los Angeles di Marty Supreme, l'ultimo film della star di Chiamami col tuo nome, diretto da Josh Safdie.

Ad attirare l'attenzione di fan e fotografi è stato anche il look di Chalamet e Jenner, entrambi con un outfit totalmente arancione mentre posavano davanti ai presenti mano nella mano, e in atteggiamenti affettuosi a favore di obiettivo.

Il look di Timothée Chalamet e Kylie Jenner alla première di Marty Supreme

Kylie Jenner indossava un abito lungo e scollato arancione, con tagli laterali, con capelli lisci e una collana particolarmente vistosa. Un outfit del tutto coordinato cromaticamente con quello del suo fidanzato.

Timothée Chalamet indossava un completo in pelle arancione, con pantaloni e giacca, scarpe Timberland arancioni e una borsa a tracolla a forma di racchetta da ping-pong. Sempre piuttosto discreti nel mostrare la loro relazione alla stampa, sin da quando hanno iniziato a frequentarsi nel settembre 2023, Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono stati perseguitati dai rumor sulla loro rottura.

Il legame tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet in pubblico

La scorsa primavera, la coppia ha partecipato pubblicamente sugli spalti a numerose partite di basket e tennis insieme. Era da tempo che i due non si mostravano insieme in pubblico, anche a causa dei numerosi impegni di Timothée Chalamet, impegnato nelle riprese di vari film tra cui Dune.

Nel corso dell'estate, la coppia ha dovuto affrontare diverse voci di rottura, ed è riapparsa in pubblico nel sud della Francia a luglio e poi qualche mese dopo al New York Film Festival. Ad alimentare le voci di una crisi ha contribuito l'assenza di Timothée Chalamet al compleanno di Kris Jenner, madre di Kylie a novembre, ma l'attore era impegnato sul set di un film.

La presenza di entrambi alla première di Marty Supreme ha messo nuovamente a tacere le voci di una rottura, che probabilmente torneranno alla prima occasione in cui i due non verranno avvistati insieme.