Demi Moore 'snobba' ai Golden Globes 2025 la sua grande fan Kylie Jenner

Kylie Jenner è una grande fan di Demi Moore, al punto che a Halloween si è fatta ritrarre in versione Striptease, ricreando anche il poster del film.

La star di The Substance, tuttavia, non è sembrata altrettanto entusiasta durante i Golden Globes 2025, come dimostrano i video dell'evento condivisi online.

Il video di Demi Moore che 'snobba' Kylie

Timothée Chalamet era infatti insieme a Kylie Jenner, come accaduto un anno fa, ai Golden Globes e al loro tavolo erano sedute anche Elle Fanning e Monica Barbaro.

Demi Moore, dopo la vittoria ottenuta grazie a The Substance, si è fermata a fare conversazione con la star di The Great e Monica, complimentandosi con loro per il look scelto per la serata e dichiarando che erano bellissime.

Elle si è invece congratulata per la vittoria e l'atmosfera sembrava particolarmente amichevole e calorosa.

Kylie ha provato a interagire con Moore facendole i complimenti, ricevendo come risposta un brevissimo ringraziamento. Demi l'ha poi apparentemente ignorata per andare a parlare con Timothée, causando un po' di imbarazzo al tavolo.

Demi Moore vince un Golden Globe e il video con la reazione delle figlie diventa virale

I post sui social hanno sottolineato che Jenner sembra sia stata completamente ignorata, situazione che ha diviso l'opinione degli spettatori. Molti commenti esprimono il dispiacere per la star dei reality, con frasi come: "Mi dispiace così tanto per Kylie. Sembra che nessuno sia interessato ad avere una conversazione con lei". Altri, invece, hanno espresso il proprio sostegno per la scelta compiuta da Demi Moore, commentando con frasi come: "Kylie che viene ignorata mi fa venire voglia di vedere i Golden Globes".

Sui social, inoltre, più di un utente ha ipotizzato che Demi potrebbe non aver particolarmente apprezzato la scelta compiuta da Kylie che ha posato per Halloween copiando il suo look e ricreando alcune memorabili foto del film Striptease. L'attrice non ha commentato quanto accaduto e online si continua a commentare il video tratto dalla serata di premiazione che si è svolta poche ore fa.