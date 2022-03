Kung Fu Panda: Jack Black sarà nuovamente il panda Po nella serie The Dragon Knight

Le divertenti avventure di Kung Fu Panda stanno per tornare sugli schermi, questa volta di Netflix, con la serie The Dragon Knight e Jack Black darà nuovamente voce al simpatico Po.

DreamWorks Animation ha infatti annunciato il progetto che arriva a quasi sei anni di distanza dal terzo film della saga animata.

Kung Fu Panda: The Dragon Knight racconterà quello che accade quando due donnole puntano una collezione di quattro potenti armi. Po, con la voce di Jack Black, dovrà lasciare la propria casa e affrontare una missione in giro per il mondo all'insegna della redenzione e della giustizia, collaborando con il pragmatico cavaliere inglese Wandering Blade. Insieme i due guerrieri dovranno intraprendere un'epica avventura per trovare le armi magiche per primi e salvare il mondo dalla distruzione, imparando qualcosa uno dall'altro durante il percorso.

I produttori hanno condiviso le prime immagini del progetto che sarà prodotto da Peter Hastings e Shaunt Nigoghossian.

Jack Black ha dato voce al panda Po fin dal primo film, arrivato nelle sale nel 2008. Kung Fu Panda ha già dato vita a due serie spinoff intitolate Kung Fu Panda - Mitiche avventure e The Paws of Destiny.

Kung Fu Panda: The Dragon Knight, un'immagine della serie

