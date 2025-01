Kung Fu Panda 4, arriva su Sky Cinema e Now l'ultimo capitolo del franchise: data e orario

Arriva in prima TV su Sky Kung Fu Panda 4, il nuovo divertentissimo capitolo della saga targata DreamWorks Animation.

Il film d'animazione andrà in onda sabato 4 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e sarà disponibile anche on demand. Su Sky il film sarà disponibile anche in versione 4K.

Le avventure di Po prendono una nuova svolta e lo portano ad affrontare un viaggio interiore di crescita e cambiamento in cui scoprirà che gli eroi si possono trovare nei luoghi più inaspettati. A dare la voce a Po nella versione italiana è Fabio Volo, la colonna sonora originale è opera del compositore premio Oscar Hans Zimmer (Dune, Dunkirk) e di Steve Mazzaro.

Un grande successo al box-office

Costato appena 85 milioni di dollari, Kung Fu Panda 4 ha incassato oltre 547 milioni di dollari a livello internazionale ottenendo un grande successo di pubblico e di critica. Gli incassi sono stati addirittura superiori al terzo capitolo del 2016, segno che i fan non sono ancora stufi delle storie con al centro il personaggio di Po.

Kung Fu Panda 4, la recensione: il guerriero dragone colpisce ancora

La trama di Kung Fu Panda 4

Dopo aver sfidato la morte in tre incredibili avventure sconfiggendo nemici di fama mondiale con il suo straordinario coraggio e le sue pazzesche abilità nelle arti marziali, Po, il Guerriero Dragone, è chiamato dal destino a...darci un taglio. Gli viene infatti affidato il compito di diventare il capo spirituale della Valle della Pace. Questo comporta però alcuni evidenti problemi: il Panda non conosce la leadership spirituale e la paleodieta, in più deve cercare e addestrare al più presto un nuovo Guerriero Dragone.

Come se non bastasse, di recente è stata avvistata una malvagia e potente maga, Chameleon, una camaleonte in grado di trasformarsi in qualsiasi creatura, grande o piccola che sia, che ha messo gli occhi sul Bastone della Saggezza di Po, che le darebbe il potere di risvegliare dal regno degli spiriti tutti i cattivi che il Guerriero Dragone ha sconfitto. Il Panda ha quindi bisogno di aiuto. Lo troverà (più o meno) nella ladra Zhen, una volpe corsara che fa impazzire Po, le cui abilità si riveleranno però preziose. Nel tentativo di proteggere la Valle della Pace dagli artigli rettiliani di Chameleon, questa strana coppia comica dovrà unire le proprie forze.