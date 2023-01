Kumail Nanjiani difende Martin Scorsese: "Si è guadagnato il diritto di avere un'opinione sul MCU"

L'attore Kumail Nanjiani, interprete di Klingo in The Eternals, ha difeso Martin Scorsese sostenendo che ha il diritto di avere un'opinione sui film della Marvel.

Kumail Nanjiani ha difeso il regista Martin Scorsese sostenendo che ha il diritto di criticare i film Marvel.

L'attore, che ha la parte di Kingo in Eternals, è intervenuto nel dibattito che prosegue dal 2019 quando il filmmaker ha dichiarato al magazine Empire che non considera i progetti del MCU come cinema.

Intervistato da Esquire, Kumail Nanjiani ha dichiarato: "Ovviamente amo i film che realizzano Tarantino o Scorsese. E posso non essere d'accordo con l'opinione di Martin Scorsese sui film di supereroi, ma chi altro ha guadagnato il diritto di avere un'opinione?".

L'attore ha aggiunto: "Se Scorsese non ha ottenuto il diritto di avere un'opinione sui film, allora nessuno di noi dovrebbe avere un'opinione sui film. Il fatto che le persone si sconvolgano così tanto è davvero strano".

Stellan Skarsgard difende Martin Scorsese dalle critiche per la sua opinione sulla Marvel

L'opinione dell'attore è simile a quella che Jon Favreau aveva espresso anni fa, sostenendo che Scorsese, insieme a Francis Ford Coppola, è uno dei registi che lo hanno portato a fare il suo lavoro. Il filmmaker aveva quindi sottolineato: "Possono esprimere qualsiasi opinione abbiano sull'argomento".