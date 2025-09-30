Kristen Stewart, Woody Harrelson e Emma Mackey in Full Phil, il nuovo film di Quentin Dupieux

Prosegue il momento particolarmente prolifico del regista francese Quentin Dupieux al cinema, dietro la macchina da presa in sei film negli ultimi quattro anni.

Un lavoro intenso che gli ha procurato diversi detrattori ma anche un zoccolo duro di fan che ama il suo stile farsesco e surreale. Ora Dupieux è pronto a tornare dietro la macchina da presa.

Il cast del nuovo film di Quentin Dupieux

Il prossimo progetto per il grande schermo s'intitola Full Phil, e avrà un cast pieno zeppo di star di Hollywood, tra cui spiccano Kristen Stewart, Woody Harrelson, Tim Heidecker e Emma Mackey.

Woody Harrelson al Festival del Cinema di Berlino

Proprio la star di Twilight potrebbe avere un ruolo centrale all'interno della narrazione di Dupieux, che quest'anno ha già portato in sala un altro lungometraggio, L'Accident de piano, a quasi vent'anni di distanza dal suo debutto con Steak.

Il lavoro di Quentin Dupieux in Full Phil

La produzione del film del regista francese è già iniziata e probabilmente sarà un progetto girato interamente in lingua inglese, anche se nessun dettaglio è stato sinora sviscerato sulla trama.

Possibile che il film possa puntare una presentazione al Festival di Cannes 2026 ma non ci sono ulteriori certezze oltre ai protagonisti del film e alla lavorazione già in corso in questo periodo.

La carriera di Quentin Dupieux si è sempre divisa tra cinema e musica, con diversi progetti da disc jockey e produttore discografico con lo pseudonimo Mr. Oizo alternati a lavori per il grande schermo. Nel corso del suo percorso nel mondo cinematografico, Dupieux ha lavorato sinora a 16 lungometraggi, creando un rapporto particolarmente stretto con il proprio pubblico di fan e appassionati. Tra i maggiori riconoscimenti internazionali ricevuti, spicca il premio per il miglior film europeo per Yannick - La rivincita dello spettatore al Festival del Cinema di Locarno nel 2023.