Smoking Causes Coughing: trailer per il cinecomic alternativo di Quentin Dupieux

Magnolia Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di Smoking Causes Coughing, lo strambo cinecomic diretto da Quentin Dupieux che inaugura il cosiddetto Tobacco Verse, che fa il verso al vasto mondo di universi condivisi al cinema.

Smoking Causes Coughing segue una squadra d'élite di combattenti del crimine chiamata Tobacco Force. Chiamati così per gli ingredienti letali contenuti nelle sigarette, sono eroi di fama mondiale che viaggiano per il mondo combattendo i cattivi. Tuttavia, il film si svolge in mezzo a queste fondamentali avventure.

Infatti, dopo una devastante battaglia contro una diabolica tartaruga gigante, la Tobacco Force viene mandata in ritiro obbligatorio per una settimana per rafforzare la coesione del gruppo che ormai dà segni di cedimento. Il loro soggiorno va meravigliosamente bene fino a quando Lézardin, Imperatore del Male, decide di annientare il pianeta Terra.

Insomma, ci sono davvero tutti gli ingredienti per una stramba e sconclusionata alternativa ai vari Marvel Cinematic Universe e DC Universe e quant'altro.