Kristen Stewart vorrebbe adattare in un film la graphic novel On a Sunbeam

L'attrice Kristen Stewart ha parlato dei progetti che vorrebbe portare sugli schermi rivelando il suo interesse per la graphic novel On a Sunbeam.

Kristen Stewart ha svelato che vorrebbe portare sul grande schermo la storia raccontata nella graphic novel intitolata On a Sunbeam, sostenendo che darebbe vita a un film grandioso.

L'attrice, attualmente impegnata nella promozione di Love Lies Bleeding, ha infatti parlato dei suoi possibili progetti futuri, svelando che tipo di storie trova interessanti.

L'interesse di Kristen per la storia sci-fi

Commentando la possibilità di recitare in blockbuster e film indipendenti, Kristen Stewart ha raccontato: "Sarebbe divertente mescolare le due realtà. Come attrice, non puoi farcela da sola. Qualcuno deve avere un'idea realmente grandiosa e le palle per impegnarsi a realizzarla, e poi coinvolgerti nell'offrire un servizio alla loro visione".

La giovane star ha quindi aggiunto: "C'è una graphic novel young adult intitolata On a Sunbeam... È meravigliosa, stupenda, dovrebbe diventare un film enorme".

L'opera è firmata da Tillie Walden ed era nata come webcomic prima di approdare tra le pagine. Il racconto di fantascienza si sviluppa in due dimensioni temporali, esplorando come due ragazze si innamorano e come la loro relazione finisce.

La storia aveva ottenuto una nomination all'Eisner Award nella categoria Miglior Fumetto Digitale.