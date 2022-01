Kristen Stewart torna a parlare del suo matrimonio con Dylan Meyer: "So cosa indosserò"

Lo scorso novembre l'attrice Kristen Stewart si è fidanzata con la sua ragazza, Dylan Meyer, dopo due anni insieme e, sebbene non sia sicura di quante "tradizioni" lei e la sua compagna sceglieranno di seguire nel giorno del loro matrimonio, la star ha già scelto il suo outfit anche se vuole che i dettagli in proposito restino segreti.

Sebbene al momento stia promuovendo Spencer, la Stewart sta anche passando molto tempo a pianificare il suo tanto atteso matrimonio con la Meyer. Durante un'intervista di Entertainment Tonight, Kristen ha scelto di parlare delle nozze senza però rivelare troppo.

La star di Twilight, infatti, ha deciso di tentare di mantenere segreti i suoi piani per l'evento, in qualche modo, visto che sia lei che la sua compagna desiderano che per le loro rispettive famiglie alcune dinamiche del grande giorno siano una vera e propria sorpresa.

"A dire il vero nemmeno io conosco i dettagli, non so quante tradizioni decideremo di seguire", ha detto Kristen Stewart. "Ma so cosa indosserò e non posso dirtelo. Nel complesso... beh, non posso dirti niente.... abbiamo deciso di fare una sorpresa a tutti".