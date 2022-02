Kristen Stewart: "Non sapevo che il principe Harry e Meghan Markle si erano trasferiti in California"

Kristen Stewart, durante un recente intervista di Vanity Fair, ha parlato per la prima volta del principe Harry e di Meghan Markle, ammettendo: 'Non sapevo che si erano trasferiti in California'.

Kristen Stewart avrà anche interpretato la principessa Diana in Spencer ma, a quanto pare, non è affatto interessato al gossip relativo alla famiglia reale: la star della pellicola diretta da Pablo Larraín ha rivelato di non essere al corrente del fatto che il principe Harry e Meghan Markle si fossero trasferiti in California nel 2020.

Spencer: un primo piano di Kristen Stewart

Durante una nuova intervista di Vanity Fair la Stewart ha spiegato: "È così divertente, è proprio divertente questa cosa e il fatto che io non lo sapessi. Mi chiedo dove sono andati a vivere di preciso. Non sono migliore di nessuno, certo che lo voglio sapere!"

Quando la giornalista Yohana Desta le ha rivelato che la coppia si è stabilita a Santa Barbara, l'attrice ha confessato di non esserne affatto sorpresa: "Ha senso, voglio dire, è davvero bello lassù." La star ha anche detto di aver visionato solo una piccola parte dello show con i reali di Oprah Winfrey andato in onda lo scorso marzo: "Era troppo per me, era troppo personale in quel momento".

Spencer: Kristen Stewart nel ruolo di Lady Diana

Spencer vede Kristen Stewart nei panni della principessa Diana mentre si unisce alla famiglia reale per le vacanze di Natale e decide di mettere fine al suo matrimonio con il principe Carlo.