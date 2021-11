Kristen Stewart avrà un piccolo ruolo in Irma Vep, la serie di Olivier Assayas

L'attrice Kristen Stewart collaborerà nuovamente con Olivier Assayas in occasione della nuova serie Irma Vep, prodotta per HBO.

Kristen Stewart verrà nuovamente diretta dal regista Olivier Assayas in occasione della serie tratta da Irma Vep, il progetto che verrà prodotto per A24 e HBO.

Il filmmaker sta lavorando all'adattamento per il piccolo schermo del suo film che aveva come protagonista Maggie Cheung in una versione fittizia di se stessa.

La serie Irma Vep avrà come star l'attrice Alicia Vikander con la parte di Mira, una star del cinema americana che è rimasta delusa dalla sua carriera ed è alle prese con la recente fine di una storia d'amore. Mira decide quindi di andare in Francia per realizzare il film Irma Vep, un remake del classico del cinema muto Les Vampires, ma farà fatica a distinguere la realtà e la finzione.

Olivier Assayas sarà sceneggiatore e regista del progetto e Kristen Stewart, come rivela il magazine The New Yorker senza purtroppo rivelare ulteriori dettagli, avrà un piccolo ruolo nel progetto per il piccolo schermo.

Il filmmaker ha diretto la giovane star negli apprezzati film Sils Maria e Personal Shopper.

Nel cast dello show ci sono anche Adria Arjona, Carrie Brownstein, Jerrod Carmichael, Fala Chen, Devon Ross, Byron Bowers, e Tom Sturridge.