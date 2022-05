Kristen Stewart rivela com'è stato crescere davanti alla telecamera: "Penso che sia un'evoluzione"

Durante una recente intervista di WWD, Kristen Stewart ha parlato di com'è stato crescere davanti alla telecamera, avendo ottenuto il suo primo ruolo all'età di 11 anni. Vivere sotto i riflettori da una così tenera età può essere devastante per molte persone ma l'attrice ha rivelato che trova motivante il suo rapporto con l'opinione pubblica.

Spencer: un'immagine di Kristen Stewart

"Penso che sia un'evoluzione. È bello essere a disagio in pubblico perché ti costringe davvero a confrontarti con il tuo io più intimo e non ti è permesso ignorare chi sei. È come se puntassi una luce su qualcosa e a quel punto ti trovi costretto a fissarla, a comprenderla", ha spiegato la Stewart.

"Ho imparato a sentirmi a mio agio con l'essere a disagio. Devi solo trovare un modo per vivere bene in qualsiasi spazio", ha continuato la star di Spencer. "Probabilmente non l'avrei mai imparato se non fossi stata un'attrice, mi sarei nascosta e mi sarei accontentata. So che suona come un cliché, ma se non sei costretto o incoraggiato a farlo, beh... semplicemente non lo farai."

Kristen Stewart attribuisce il suo successo, almeno in parte, al fatto di aver lavorato con grandi registi che le hanno dato libertà creativa e supporto per poter dire la sua verità: "Così poche persone hanno questa opportunità. È spaventoso, ma è bellissimo".