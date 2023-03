Kristen Stewart regista del video di debutto della band Boygenius, "The Film" (VIDEO)

Kristen Stewart ha diretto il primo video musicale del gruppo Boygenius, intitolato The Film, che propone tre delle canzoni dell'album di debutto intitolato The Record.

L'attrice, che non è alla sua prima esperienza come regista, ha partecipato a un evento che si è svolto a Los Angeles per presentare il corto.

Phoebe Bridgers, Julien Baker e Lucy Dacus hanno unito le forze formando la band Boygenius. Kristen Stewart ha dichiarato: "Ricevere la richiesta di realizzare il corto è stato sconvolgente, un vero onore".

La star ha amesso: "Sono una loro enorme fan. Avrei voluto averle in scena per prenderle a esempio quando era una ragazzina. Sono certa che ci siano dei giovani che lo faranno, siete fortunati, è un mondo diverso". Kristen ha sottolineato: "Realizzare questa cosa è stato come avere una specie di sogno febbrile. E immagino che se si ha l'occasione di addentrarsi nella loro coscienza condivisa si possa percepire il fuoco che le contraddistingue".

Le artiste che compongono la band hanno ideato il debutto del proprio album come se fosse una première cinematografica. Dacus ha spiegato che la realizzazione del corto è stata frutto di un processo creativo collettivo, sottolineando: "Ma c'è molto di Kristen in quello che avete appena visto. Siamo tutte orgogliose di lei e felici di aver avuto una scusa per condividere lo spazio con lei e creare qualcosa". Baker ha aggiunto: "Sono stata messa alla prova, non essendo un'attrice, e Kristen mi ha mostrato cosa fare movimento dopo movimento. Ho dovuto avere più istruzioni rispetto ai bambini coinvolti nelle riprese".