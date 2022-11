Kristen Stewart debutta come regista di un lungometraggio con The Chronology of Water, con star Imogen Poots

Imogen Poots sarà la protagonista del film The Chronology of Water, progetto che segna l'esordio di Kristen Stewart come regista di un lungometraggio.

Kristen Stewart sarà la regista di The Chronology of Water, un film prodotto da Scott Free che avrà come protagonista Imogen Poots.

Il progetto è un adattamento del libro di Lidia Yuknavitch, che ha conquistato nel 2012 il premio Oregon Book Award.

Andy Mingo scriverà con Kristen Stewart la sceneggiatura di The Chronology of Water.

Al centro della trama c'è una vita salvata dall'arte. Una ragazza trova la sua voce grazie alla scrittura e la sua salvezza come nuotatrice, diventando così un'insegnante, una madre e una scrittrice moderna e unica.

Kristen Stewart ha dichiarato: "L'autobiografia di Lidia rende onore, radicalmente, all'esperienza corporea. Compiere quell'esperienza fisica mi sembra vitale e ciò che significa questo impulso... Lo rende un film assolutamente da realizzare. Questo progetto è in fase di sviluppo da cinque anni con l'aiuto di Scott Free, che mi sento incredibilmente privilegiata nell'avere come partner e amici. Imogen Poots sosterrà questo film e lo sconcertante peso della vita di Lidia. Può sostenerlo. Sono incredibilmente fortunata nell'averla nel cast".

Michael Pruss di Scott Free ha aggiunto: "Io e Ridley siamo entusiasti nel collaborare nuovamente con Kristen, questa volta in occasione del suo debutto alla regia di un lungometraggio, adattato dalla straordinaria autobiografia di Lidia Yuknavitch. Proprio come abbiamo visto nei corti di Kristen come regista, non ho alcun dubbio che porterà lo stesso livello di stile, unicità ed emotività senza paura a The Chronology of Water. Inoltre avere l'opportunità di lavorare con Imogen - che è perfetta per il ruolo della protagonista - è incredibilmente eccitante. L'unione dei loro talenti produrrà senza alcun dubbio qualcosa di squisito per gli spettatori di tutto il mondo".

Scott Free e Kristen hanno collaborato nel 2017 in occasione del corto Come Swim, scritto e diretto dall'attrice.