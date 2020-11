Kristen Stewart svela il "disgustoso" regalo creato per Mackenzie Davis, sua co-star in Happiest Season

Kristen Stewart è una delle due protagoniste di Happiest Season e l'attrice ha rivelato di aver creato un regalo davvero unico e originale per la sua co-star Mackenzie Davis.

Le interpreti della coppia al centro della commedia natalizia distribuita negli Stati Uniti su Hulu non si sono però viste a lungo e questo ha impedito la consegna del particolare dono.

Durante la realizzazione di un video per BuzzFeed, il cast ha infatti risposto ad alcune domande "natalizie" e Kristen Stewart ha inaspettatamente rivelato a Mackenzie Davis: "Ero così orgogliosa e mi vantavo così tanto del mio regalo ideato per la fine delle riprese che ti avevo fatto e poi non te l'ho mai dato perché non ci siamo più viste".

L'attrice ha quindi aggiunto che la sua collega era sempre infastidita e disgustata durante le riprese perché masticava uno stuzzicadenti e quindi aveva deciso di farlo placcare in bronzo per regalarglielo.

La reazione degli altri membri del cast - Dan Levy, Aubrey Plaza, Alison Brie, e Mary Holland - è stata esilarante. Kristen Stewart ha voluto inoltre spiegare: "Ho pensato 'Non posso più darglielo perché è passato così tanto tempo, sarebbe così strano farlo'".

Mackenzie Davis sembra però entusiasta del presente: "Sono eccitata e voglio tenerlo tra le mani, è così fantastico".

Happiest Season è stato diretto da Clea DuVall, autrice anche della sceneggiatura in collaborazione con Mary Holland.

Kristen Stewart interpreta la parte di Abby, una giovane che ha intenzione di chiedere alla sua fidanzata Harper (Davis) di sposarla durante la tradizionale cena di Natale della sua famiglia, fino al momento in cui si rende conto che non ha detto di essere gay.

Nel cast ci sono anche Alison Brie, Aubrey Plaza, Daniel Levy, Mary Holland, Burl Moseley, Victor Garber e Mary Steenburgen.