Kristen Stewart premiata con il Visionary Award al Sundance Film Festival 2024

Kristen Stewart sarà premiata con il Visionary Award durante la serata di apertura del Sundance Film Festival 2024, in programma il 18 gennaio.

Il riconoscimento viene assegnato annualmente per riconoscere il lavoro compiuto da un artista senza compromessi e il suo contributo nel campo del cinema indipendente.

L'annuncio del premio

Un comunicato stampa del festival ha dichiarato: "Il profondo lavoro di Kristen Stewart come attrice rappresenta la narrazione coraggiosa e in grado di assumersi dei rischi che il Sundance ha sostenuto per anni".

Annunciando il premio si ricorda inoltre che, durante la sua carriera, la star ha presentato ben 10 lungometraggi all'evento cinematografico in programma in Utah, compreso il suo esordio alla regia con il cortometraggio Come Swim.

Durante l'edizione 2024, Kristen presenterà in concorso Love Me e Love Lies Bleeding, in programma nella sezione di mezzanotte.

Le dichiarazioni

Joana Vicente, CEP del Sundance Institute, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nell'onorare l'immensamente talentuosa Kristen Stewart durante il Gala di apertura. Le interpretazioni coinvolgenti offerte durante una carriera ampia e diversa la rendono realmente un talento unico. Con oltre 10 film presentati al Sundance, è sempre rimasta impegnata nel campo dell'arte del cinema inedipendente. Siamo entusiasti nel riaccoglierla al Festival e non vediamo l'ora di scoprire cosa ha in serbo per il nostro quarantesimo anno".

Kristen ha quindi aggiunto: "La purezza del Sundance, la mancanza di pretese e il suo impegno nel sostenere il cinema indipendente in un settore che non sempre da valore a ciò che è redicale e ai margini, è ciò che lo rende per me il posto più simile a una casa per andare, vedere, discutere e presentare film. Sono realmente onorata nel ricevere un riconoscimento da questa amata istituzione".