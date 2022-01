Kristen Stewart sulle nozze con Dylan Meyer: "Potremmo sposarci questo weekend"

Kristen Stewart ha parlato del suo rapporto con la fidanzata Dylan Meyer, dichiarando che le nozze sono imminenti e non è interessata a una cerimonia sfarzosa.

L'attrice era ospite del talk show condotto da Stephen Colbert e ha rivelato qualche dettaglio della sua vita privata.

Parlando del legame con Dylan Meyer, Kristen Stewart ha sottolineato: "Non voglio una grande festa, non amo tanto le cerimonie. Penso che potremmo semplicemente sposarci questo weekend o qualcosa di simile... E poi, semplicemente, passare il tempo con tutti dopo...".

La protagonista di Spencer ha ammesso: "Voglio semplicemente sposarmi. Non sono brava a pianificare le cose. Non riesco nemmeno a programmare la cena. Non si può mai sapere dove andrò".

Kristen e Dylan sono una coppia da due anni e a novembre la star aveva raccontato: "Ci sposeremo. Lo faremo di sicuro. Volevo che me lo chiedesse, quindi penso che fosse davvero chiaro quello che volevo e l'ha fatto nel modo perfetto. Ci sposeremo e accadrà".

La coppia è anche riuscita, nonostante i limiti imposti dalla pandemia, a organizzare una festa per celebrare il fidanzamento: "Ci siamo riuscite ed è stato bello, siamo state fortunate e ovviamente ora non avremmo potuto farlo. Sono grata per aver avuto quell'occasione".

La star del cinema ha incontrato Dylan su un set cinematografico nel 2013, imbattendosi nuovamente nella sceneggiatrice a un party nel 2019.