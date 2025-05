Kristen Stewart torna nel mondo dei vampiri con il film Flesh of Gods

Kristen Stewart ritornerà nel mondo dei vampiri in occasione del thriller Flesh of the Gods, che verrà diretto da Panos Cosmatos.

Nel cast ci saranno anche Elizabeth Olsen e Oscar Isaac e nel team della produzione c'è anche Adam McKay.

Cosa racconterà Flesh of the Gods

Il film è stato scritto da Andrew Kevin Walker (Se7en) basandosi da una storia che aveva scritto insieme a Cosmatos.

Oscar Isaac e Kristen Stewart, in Flesh of the Gods, avranno il ruolo di Raoul e Alex, una coppia sposata che vive nelle scintillante Los Angeles degli anni '80 e che, ogni notte, scendono dal loro lussuoso appartamento in un grattacielo e si immergono in un reame elettrico.

Quando i due incontrano la misteriosa ed enigmatica Senzanome (Elizabeth Olsen) e il suo gruppo che frequenta party e ha un'incredibile vita notturna, Raoul e Alex sono sedotti da un mondo glamour e surreale all'insegna di edonismo, situazioni elettrizzanti e violenza.

I progetti delle star

Elizabeth Olsen ha interpretato Wanda Maximoff nel MCU e, recentemente, ha recitato anche in film come The Assessment - La valutazione accanto a Alicia Vikander.

Oscar Isaac ha invece recentemente completato le riprese di Frankenstein, con la regia di Guillermo del Toro.

Kristen Stewart sarà infine protagonista al Festival di Cannes per presentare il suo esordio alla regia The Chronology of Water che verrà presentato nella sezione Un Certain Regard ed è tratto dall'autobiografia di Lidia Yuknavitch. L'attrice, che tornerà nel mondo dei vampiri dopo essere stata Bella Swan nella saga di Twilight, poche settimane fa si è sposata con Dylan Meyer.