Kristen Stewart sul matrimonio con la fidanzata e la reazione di sua madre alla nomination agli Oscar

Kristen Stewart, prima di parlare della reazione di sua madre alla nomination all'Oscar ottenuta per Spencer, ha rivelato che l'aspetto più importante del suo matrimonio imminente con la fidanzata Dylan Meyer è il cibo e il fatto che sia Guy Fieri ad officiare la cerimonia.

La Stewart è apparsa nell'episodio di martedì del Jimmy Kimmel Live e ha ammesso di aver "sognato" come vorrebbe che fosse la cerimonia, per poi confessare di essere "troppo impegnata" al momento per poter iniziare ad occuparsi di qualsiasi tipo di pianificazione ufficiale.

L'attrice ha spiegato: "Penso che Guy Fieri sia intenzionato a farlo, il che è molto importante per me. In ogni caso, considerando che sono una persona ossessionata dal cibo, per me forse è quella la parte più importante." In seguito Jimmy ha quindi suggerito che dovrebbe sposarsi durante la cerimonia degli Oscar, al che la star ha scherzato: "Potrei farlo, così se non vinco posso semplicemente chiedere a Olivia Coleman di sposarmi!"

La conversazione, in seguito, si è spostata sui suoi genitori e su come hanno reagito alla notizia della sua nomination all'Oscar come migliore attrice per il ruolo della principessa Diana in Spencer. "Mio padre ha avuto una reazione normale, era molto orgoglioso di me. Mia madre invece ha detto qualcosa tipo: 'Beh tesoro, è fantastico. Comunque non si fanno i film per ricevere i premi, brava però, sono un po' sbalordita'", ha concluso Kristen Stewart.