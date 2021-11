Kristen Stewart: "Gli Oscar? Non me ne frega un ca**o"

Kristen Stewart non ha usato mezzi termini per parlare del suo interesse nei confronti degli Oscar: l'attrice ha dichiarato che non le "frega un c***o" del potenziale riconoscimento.

L'attrice è tra le favorite a ottenere una nomination da parte dei membri dell'Academy grazie alla sua interpretazione della principessa Diana nel film Spencer.

Pablo Larrain l'ha scelta per avere l'iconico ruolo nel suo nuovo film Spencer e, fin dalla presentazione in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, si parla della sua presenza tra le potenziali vincitrici dei riconoscimenti cinematografici più prestigiosi. Kristen Stewart, intervistata da Variety, ha però dichiarato: "Non me ne importa un c***o. Gli Oscar sono una cosa così divertente. Ci sono così tanti film incredibili e performance che vengono a mala pena visti. Dice decisamente qualcosa della situazione in cui ci troviamo, di cosa guardiamo, di cosa ci importa". L'attrice ha però ricordato: "Apprezzo realmente che qualcosa in cui sono stata coinvolta abbia dato il via a una conversazione così importante. Realizziamo film per entrare in connessione uno con l'altro".

La sua interpretazione, a prescindere dal suo possibile interesse per un premio, sta ottenendo molte approvazioni, anche inaspettate. Tra le persone che hanno apprezzato la sua versione di Diana c'è Ken Wharfe, che ha lavorato come guardia del corpo della principessa dal 1989 al 1993, e ha dichiarato: "Di tutte le persone che hanno avuto il ruolo di Diana negli ultimi 10 anni è quella che si è avvicinata di più: è riuscita a replicarne in modo perfetto i modi di fare".