Kristen Stewart sarà la musa dello scrittore William S. Burroughs in un nuovo film biografico

Kristen Stewart interpreterà la musa dello scrittore William S. Burroughs in un nuovo film biografico scritto, diretto e interpretato da Ben Foster.

Kristen Stewart e Ben Foster saranno i protagonisti di un nuovo film che rappresenterà l'esordio in veste di regista dell'attore.

Il progetto racconterà la storia dello scrittore William S. Burroughs, icona della Beat Generation, e non ha ancora un titolo ufficiale.

Al centro del lungometraggio ci sarà il triangolo sentimentale composto dall'autore, ruolo affidato a Ben Foster, la sua carismatica musa Joan Vollmer che avrà il volto di Kristen Stewart, e un espatriato americano puritano interpretato da Tom Glynn-Carney. La complicata situazione ha portato le loro vite all'estremo e successivamente Burroughs ha ucciso Joan nel 1951 sparandole accidentalmente mentre si trovavano a Città del Messico. Due anni dopo l'uomo ha ottenuto il successo con il suo primo romanzo, Junkie, ed è diventato famoso con il libro Naked Lunch, pubblicato negli Stati Uniti nel 1959.

La sceneggiatura è stata firmata dallo stesso Foster in collaborazione con Oren Moverman, basandosi sulle prime opere dell'autore. I due hanno già collaborato in occasione di The Messenger e Rampart.

Kristen Stewart ha recentemente completato le riprese del film reboot di Charlie's Angels e di Against All Enemies, in arrivo prossimamente nelle sale grazie ad Amazon.

