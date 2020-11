Kristen Stewart: la fidanzata condivide sui social la loro prima foto ufficiale

Dylan Meyer, sceneggiatrice fidanzata di Kristen Stewart, ha condiviso sui social la prima foto ufficiale di loro due e ne ha approfittato per ricordare agli americani l'importanza del voto riguardo l'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti.

Nonostante Kristen Stewart sia una persona piuttosto riservata, nel corso degli anni i paparazzi hanno sempre fatto sì che il mondo intero sapesse tutto delle sue relazioni affettive. Dopo aver frequentato la cantante Annie Clark, nota anche come St. Vincent, nonché la modella neozelandese Stella Maxwell, l'attrice è attualmente fidanzata con la sceneggiatrice Dylan Meyer. Le due hanno iniziato a frequentarsi nel 2019 ma solo nelle ultime ore è stata condivisa sui social una foto che le ritrae insieme e che ufficializza la loro relazione.

A pubblicare lo scatto su Instagram è stata Meyer che, consapevole dell'attenzione che il post avrebbe calamitato, ne ha approfittato per invitare gli americani a votare. "Penso che oggi potrei mordermi le dita per i nervi, ma ecco qui una bella foto scattata da Lindsey Byrnes. Spero davvero che voterai. Ci sono molte questioni cruciali e la tua voce può fare davvero la differenza. L'opportunità di avere voce in capitolo nelle leggi che ti governano è preziosa, per favore non sprecarla" si legge nel post.

Ricordiamo che lo scrutinio dei voti americani è iniziato già da diverse ore ma, con l'esito del voto in equilibrio tra Donald Trump e Joe Biden, si andrà avanti ancora per un po' di tempo ed avranno molto peso i voti via posta. Tra gli stati più in bilico, il Texas ha esteso i termini di invio del voto fino al 4 novembre, la Pennsylvania fino al 6 novembre, l'Iowa fino al 9 novembre, il Minnesota il 10 novembre, il North Carolina il 12 novembre e l'Ohio il 13 novembre. Lo Stato di Washington attenderà fino al 23 novembre anche se, essendo nettamente democratico, non dovrebbe avere alcun impatto sul risultato finale.

Tornando a parlare di Kristen Stewart, l'attrice è protagonista della commedia Happiest Season, disponibile in streaming dalla seconda metà di ottobre. Stewart recita al fianco di Mackenzie Davis ed interpreta la parte di Abby, una ragazza che ha intenzione di chiedere alla sua fidanzata Harper (Davis) di sposarla durante la tradizionale cena di Natale della sua famiglia, fino al momento in cui si rende conto che la ragazza non ha ancora detto di essere omosessuale.