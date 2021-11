Kristen Stewart e Dylan Meyer, il fidanzamento è ufficiale: "Ci sposiamo"

Kristen Stewart ha appena annunciato il fidanzamento ufficiale con Dylan Meyer: "Ci sposiamo, lo faremo, non c'è dubbio ormai!" L'attrice di Spencer ha descritto dettagliatamente la dolce proposta della compagna durante un episodio del The Howard Stern Show di SiriusXM.

"Ci sposiamo, lo faremo sicuramente", ha detto la Stewart al presentatore Howard Stern. "Volevo che fosse lei a fare la proposta, quindi penso di aver disegnato molto distintamente ciò che desideravo nella mia mente e lei è stata perfetta. È stato davvero carino, è stata bravissima. Ci stiamo sposando, è deciso".

Parlando della proposta della Meyer, la star di Twilight ha rivelato: "Non sono stata affatto specifica e non è neanche una cosa scontata. Sai cosa intendo, no? Siamo due ragazze, non si può scegliere chi delle due rispetterà questa stupida usanza di genere. Non vediamo la cosa in questi termini. Lei ha semplicemente afferrato la mia mano e l'ha fatto. E' stato fottutamente carino."

Kristen Stewart e la Meyer sono state viste insieme per la prima volta nell'agosto del 2019 quando sono state fotografate mentre si baciavano a New York City. Le due si sono incontrate su un set cinematografico sette anni fa e la loro relazione è diventata ufficiale attraverso Instagram nell'ottobre del 2019, quando la Meyer ha pubblicato una fotografia in bianco e nero di un loro bacio.