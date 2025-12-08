Kristen Stewart denuncia Hollywood: “È troppo difficile fare film, l’industria è un inferno capitalista”

Kristen Stewart ha debuttato alla regia con il film The Chronology of Water, e interpellata in un'intervista sul sistema in vigore a Hollywood per realizzare lungometraggi, la star di Twilight è stata molto schietta.

L'attrice e regista ha rimarcato l'incredibile difficoltà nel portare a termine progetti legati al grande schermo in un sistema capitalista come quello hollywoodiano, e si è lasciata andare a opinioni molto dirette.

Kristen Stewart critica con il sistema capitalista

"Ci troviamo in un punto di snodo cruciale, perché credo che siamo pronti per una rottura totale del sistema. Lo intendo in senso generale, e anche specificamente per il mondo in cui vivo, l'industria dell'intrattenimento" ha spiegato l'attrice di Twilight.

Kristen Stewart in una scena di Spencer

"Dobbiamo iniziare a rubarci i nostri film. Sono estremamente grata a ogni sindacato. Fidatevi, non sopravviveremmo senza di loro. Ma alcuni dei termini, delle regole e delle strutture che abbiamo creato hanno generato barriere incredibili che impediscono agli artisti di esprimersi. Pur senza essere ingrata" ha specificato Stewart "abbiamo bisogno di una soluzione alternativa. Il fatto che sia così impossibile per le persone raccontare storie è un inferno capitalista, e odia le donne e le voci marginalizzate, ed è razzista. È troppo difficile fare film in questo momento che non siano blockbuster, equazioni collaudate".

Il prossimo film di Kristen Stewart a costo zero?

L'obiettivo di Kristen Stewart è quello di realizzare un film praticamente a costo zero, ed è felice di poter raggiungere, in quel modo, soltanto una piccola fetta di pubblico: "Il prossimo film che voglio fare, voglio farlo senza soldi e voglio che sia un successo enorme. La gente penserà: 'Certo che questa psicopatica lo dice', ma credo sia possibile" ha spiegato Stewart.

"Dipende da cosa intendete per grande successo" aggiunge l'attrice "Marvel è il riferimento per i grandi film a tendone, ma sceglietene un altro, perché non ho intenzione di competere con quello. Ma se fai qualcosa senza soldi e raggiungi anche solo un piccolo numero di persone, per me è abbastanza. E inoltre, potremmo assolutamente realizzare un grande successo!".

Infine, un'ultima critica ai test screening dai quali passa l'approvazione o meno per un film: "Dieci persone sopra i 50 anni e maschi che decidono come dovrebbe essere l'acconciatura del mio personaggio queer. Che succhiano completamente via il linguaggio colloquiale, qualsiasi cosa specifica. Giorno dopo giorno, osservi qualcosa con dettagli e colore diventare grigio. È scoraggiante. È demoralizzante. È anche totalmente misogino e sciovinista e non è il tipo di ambiente che crea le condizioni per farmi desiderare di essere vulnerabile, e questo è il mio intero lavoro come attrice".