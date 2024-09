Imogen Poots elogia Kristen Stewart: "Una delle più grandi registe con cui abbia lavorato"

Imogen Poots sarà una delle protagoniste del primo film da regista di Kristen Stewart, La Cronologia dell'Acqua, adattamento dell'omonimo memoir di Lidia Yuknavitch. Intervistata da Collider, Poots ha riservato importanti elogi nei confronti di Stewart.

Conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Bella Swan nella saga di Twilight, Kristen Stewart ha modificato totalmente il percorso della sua carriera, prediligendo in diversi casi anche film d'autore e collaborazioni inedite. Ora il debutto dietro la macchina da presa.

Prima volta

"È davvero straordinaria. È nata per fare la regista. Sono così orgogliosa di lei" ha esclamato l'attrice, che ha paragonato il rapporto con Kristen Stewart sul set a quello di due allenatori:"Ci urlavamo addosso sul set come se fossimo dei coach. Eravamo entrambe incredibilmente appassionate del progetto e avevamo la stessa energia. La posta in palio era molto alta per entrambe".

Imogen Poots in una scena di Una fragile armonia

Dipendenza e auto-distruzione sono alcuni dei temi che affronta La Cronologia dell'Acqua:"Si è preoccupata di questo progetto per così tanto tempo e ce l'ha fatta. Penso che sia stato molto difficile realizzarlo a causa del tema trattato e credo che in diversi momenti lungo il cammino, chiunque avrebbe pensato se ne valeva la pena. Lei ha continuato. Ha trovato i finanziatori giusti per il progetto".

Grazie al lavoro di Kristen Stewart, il racconto è stato interamente portato sullo schermo:"Non abbiamo dovuto censurare nessuna parte della storia perché sarebbe stato inutile. Lo ha fatto a modo suo ed è l'unico modo. Penso che sia punk-rock e autentica, è la mia regista preferita. Penso che sia fantastica".

Imogen Poots interpreta Lidia nel film, al fianco di Thora Birch, Earl Cave, Michael Epps, Susannah Flood, Kim Gordon e Jim Belushi. Kristen Stewart si è lamentata in passato delle difficoltà che ha avuto nel corso della lavorazione del suo primo lungometraggio da regista dopo una vita passata davanti alla macchina da presa.