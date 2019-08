Kristen Stewart: "Cate Blanchett sarebbe l'ambasciatrice ideale dell'umanità in un incontro con gli alieni"

Kristen Stewart vorrebbe che Cate Blanchett rappresentasse l'umanità se mai un giorno dovessimo incontrare degli alieni.

L'attrice, in un'intervista con Deadline, ha esaltato la gentilezza e la pacatezza della collega, con la quale ha preso parte alla giuria del Festival di Cannes 2018: "Cate Blanchett era il presidente della giuria. Se dovessimo rappresentare la terra e mandare uno dei nostri da una razza aliena e presentarci, penso che sarebbe Cate la persona giusta."

Nonostante la stranezza della sua affermazione, Kristen Stewart ha dimostrato grande stima per la star di Hollywood e ci ha ricordato che se dovessimo sentirci scoraggiati per l'umanità basterà pensare a Cate Blanchett da qualche parte che affronta conversazioni super cordiali con le persone.

Cannes 2018: Kristen Stewart e Cate Blanchett

Kristen Stewart è attualmente alla Mostra del Cinema di Venezia, per presentare il film Seberg, dove interpreta il ruolo dell'attrice e attivista Jean Seberg: "La conoscevo davvero solo come la ragazza di Herald Tribune. Non avevo visto altro che "Senza fiato". Conoscevo il momento dégueulasse (alla fine di quel film). L'ho sempre trovata iconicamente cool. Sapevo che questa attrice si era avvicinata a questa cultura a cui anch'io sono veramente interessata, ma in realtà non sono mai andata oltre. Ho letto la sceneggiatura ed ero davvero scioccata, non avevo idea della storia della sua tragica fine. Ero interessata alla complessità della sua vita, ma la conoscevo solo come immagine fino a quel momento"