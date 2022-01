Kristen Stewart, l'amore per Scream e l'incontro con Neve Campbell: "Ero emozionatissima"

Kristen Stewart ha casualmente incontrato Neve Campbell e ha reagito in modo viscerale di fronte alla star di Scream, saga horror che a breve tornerà nelle sale con un nuovo capitolo.

Nel corso di una chiacchierata con W Magazine, Kristen Stewart ha raccontato l'incontro casuale con la protagonista di Scream in un ristorante. L'attrice di Spencer ha riferito: "Ho visto Neve Campbell in un ristorante l'altro giorno, e mi sono guardata alle spalle e ho fatto questa cosa che odio quando le persone la fanno con me. Praticamente l'ho guardata, poi mi sono fermata e sono tornata indietro fingendo di non aver capito chi avessi davanti! Mi sono detta: 'Dai, vai a salutare, vai solo a salutare!'. E anche un mio amico mi ha incoraggiata. Ma io stavo là e pensavo: 'No, non se ne parla proprio'".

Kristen Stewart ha proseguito: "E poi Neve ci ha invitato a sederci e a chiacchierare per qualche minuto. Ero emozionatissima e ho ripetuto per tutto il tempo: 'Amica, ho bisogno di andare a vedere il nuovo Scream. Amo quella serie così tanto'".

La protagonista di Twilight ha raccontato che incontrare pochissime altre celebrità l'ha emozionata a tal punto. Kristen Stewart ha dichiarato: "È divertente chi ti colpisce davvero tra le star. Non è mai chi ti aspetti. È una cosa fisica - forse ami un musicista, forse ami così tanto un attore, poi li vedi e pensi: 'Sì, forte. Sono loro. Sono una persona in carne e ossa'. Ci sono alcune persone che entrano in un locale, le vedi e il tuo corpo fa 'Aahh!'".

A proposito del suo desiderio di diventare attrice e del rapporto con il pubblico, Kristen Stewart ha raccontato: "Mi è stato detto più volte che se le interviste si fanno più pesanti, si inizia a sentire una sorta di crisi d'identità. Quando ero più giovane, pensavo sempre di poter andare in giro ed essere un'altra persona. Spencer parla di questo, della coesistenza di più comportamenti diversi. A volte devi far fare al tuo corpo cose che odi".

L'attrice ha proseguito: "Non c'è altro modo di farlo se non a modo tuo. Io non so come essere qualcun altro, il che è un dono, forse. Qual è il miglior consiglio che mi sia mai stato dato? Assorbire le persone e la loro verità e poi andare a cercare la mia!".

Nel corso della sua partecipazione al The Howard Stern Show dello scorso anno, l'attrice aveva dichiarato: "I miei attori preferito sono quelli che non si nascondono ma che riescono a essere autentici. So che raccontiamo storie fittizie ma si nota subito una persona che mente e una che non lo fa. Si tratta di un comportamento imbarazzante!".