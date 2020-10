Kristen Bell sarà la protagonista di The Woman in the House, nuova serie Netflix

L'attrice Kristen Bell sarà protagonista e produttrice della serie The Woman in the House, un nuovo progetto prodotto da Netflix.

Kristen Bell sarà la protagonista della nuova serie The Woman in the House che verrà prodotta per Netflix. Il progetto sarà composto da otto episodi e la star di Veronica Mars sarà inoltre coinvolta come produttrice esecutiva.

La serie The Woman in the House mostrerà Kristen Bell nel ruolo di Anna, una donna la cui vita è sempre uguale: si siede con il suo bicchiere di vino, guarda fuori dalla finestra, osserva la vita che va avanti senza di lei. Ma quando un affascinante vicino si trasferisce dall'altra parte della strada, Anna inizia a vedere la luce alla fine del tunnel. Fino a quando assiste a un violento omicidio. O almeno così crede.

Rachel Ramras, Hugh Davison e Larry Dorf saranno showrunner e produttori esecutivi dello show, ricreando il team che ha realizzato Nobodies e Mike Tyson Mysteries.

Nel team della produzione ci saranno anche Will Ferrell, Jessica Elbaum e Brittney Segal, mentre Marti Noxon sarà tra consulenti.

Kristen Bell è stata recentemente protagonista di The Good Place, serie che l'ha vista recitare accanto a Ted Danson, distribuita in Italia proprio sulla piattaforma di Netflix.